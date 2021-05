Sean Connery, morto il fratello: il dolore è troppo forte (Di mercoledì 12 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sean Connery, suo fratello Neil è morto (anche lui attore): sei mesi fa era scomparso il noto attore. L’annuncio colpisce. È morto Neil Connery, fratello del più noto Sean, aveva 82 anni ed’è scomparso dopo una lunga malattia. A dare l’annuncio l’amico di famiglia Steve Begg che ha voluto ricordare sui suoi social la voce “La sua voce Leggi su youmovies (Di mercoledì 12 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., suoNeil è(anche lui attore): sei mesi fa era scomparso il noto attore. L’annuncio colpisce. ÈNeildel più noto, aveva 82 anni ed’è scomparso dopo una lunga malattia. A dare l’annuncio l’amico di famiglia Steve Begg che ha voluto ricordare sui suoi social la voce “La sua voce

