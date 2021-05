Isola 15 | Vera Gemma svela perché gli altri naufraghi la odiavano e come mai vorrebbe partecipare al Gf Vip

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Nell’ultima puntata de L’dei famosi ha fatto il suo trionfale ritorno in studio dall’Honduras fasciata in una tuta dorata e luccicante. Un ingresso degno di un personaggio sempre capace di farsi notare. Oraalcuni retroscena del programma e ancora una volta dice la sua senza peli sulla lingua. La figlia di Giuliano, dopo l’esperienza sull’, si è infatti raccontata a 360 gradi in un’intervista al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Naturalmente non sono mancati commenti senza peli sulla lingua riferiti ai suoi ex compagni del programma, con i quali spesso ha avuto forti contrasti. Enon si tira indietro nemmeno quando c’è da esprimersi su chi a suo avviso fosse il peggiore: Gli...