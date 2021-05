Report | parla la testimone dell’incontro tra Renzi e l’agente segreto Mancini

(Di martedì 11 maggio 2021) Sul’inchiesta che ha comeun’insegnante che ha girato il videoin Autogrill tra l’ex premier e il funzionario dei Servizi: “Ho sentito l’uomo brizzolato dire a‘sono a disposizione'”. “Ho assistito a un incontro tra Matteoe un uomo che non ho riconosciuto, ma del quale ho appreso l’identità dal vostro servizio”. Inizia così il racconto asu Rai3 dell’insegnante che il 23 dicembre scorso ha ripreso con il suo cellulare l’incontro nel parcheggio di un Autogrill di Fiano Romano tra il leader di Italia Viva, Matteo, e il dirigente del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Marco. Un filmato che nei giorni scorsi ha suscitato le proteste di molti esponenti ...

... in un Paese incattivito, egoista e sempre più inchiodato alle appartenenze, Ovadiada vero ... Renzi e lo spione all'autogrill: le prove delle bugie suLe mail tra Ranucci e Rocco Casalino? 'False, una polpetta avvelenata'anche del dossier oggetto di un'interrogazione di Luciano Nobili.di una fattura da 45mila euro che la Rai ...“Via mascherina all’aperto con 30 milioni di vaccinati” Report: perché Renzi ha incontrato Marco Mancini in autogrill Il sospetto è che durante l’incontro con l’agente segreto nei parcheggi ...“Ho assistito a un incontro tra Matteo Renzi e un uomo che non ho riconosciuto, ma del quale ho appreso l’identità dal vostro servizio”, racconta la donna, un’insegnante che ha voluto restare anonima.