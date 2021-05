Lexie e Mark nell’episodio di Grey’s Anatomy 17×10 dell’11 maggio su Fox | anticipazioni e curiosità

Leggi su optimagazine

(Di martedì 11 maggio 2021) L’episodio diin onda in prima visione assoluta su Fox l’11porta anche in Italia l’atteso episodio che vede la partecipazione come guest star di Chyler Leigh ed Eric Dane, nei panni di. I due personaggi scomparsi tra l’ottava e la nona stagione in conseguenza del disastro aereo che ha coinvolto un gruppo di medici del Grey Sloan Memorial Hospital appaiono nei sogni della protagonista Meredith Grey, ancora nel suo coma da Covid. L’episodio disegna l’ennesimo ritorno di volti storici della serie in questa stagione dopo quelli di Patrick Dempsey e TR Knight (Derek e George). L’ambientazione è sempre quella della spiaggia, una sorta di limbo in cui Meredith rivede le ...