Denise Pipitone ritrovata in Calabria? Si riaccende la pista rom

Leggi su vanityfair

(Di martedì 11 maggio 2021) Si chiamerebbe Denise, come la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. È vissuta in una famiglia rom e il suo volto somiglia incredibilmente alle immagini che ricostruiscono come potrebbe essere oggi Denise Pipitone. A segnalare la presenza di una ragazza rom con un passato che potrebbe intersercarsi con quello della bambina sparita ormai da diciassette anni, è stata una commerciante di Scalea, un comune italiano di poco più di undicimila abitanti sulla costa tirrenica calabrese. «Forse ho trovato Denise», ha detto ai carabinieri, che hanno subito iniziato le verifiche.