Oggi 5 080 casi e 198 morti | il tasso di positività sale al 3 | 9%

(Di lunedì 10 maggio 2021) AGI - Scende ancora la curva dei contagi in Italia:5.080 nuovi positivi, contro gli 8.292 di ieri. E' un dato che risente anche del calo dei numeri dei tamponi effettuati:130.000, mentre ieri erano stati 226.006.leggermente ildi, è al 3,9% (ieri 3,6). Il numero deinelle ultime 24 ore è in crescita, 198 (ieri 139, per un totale di 123.031 vittime dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In calo il numero di nuovi ingressi nelle terapie intensive: sono 80, contro i 103 di ieri, per un totale di ricoverati pari a 2.158 (-34). I ricoveri ordinari sono saliti di 7 unità, arrivando agli attuali 15.427. In isolamento domiciliare sono in 356.085 (-10.157 su ieri); gli attualmente positivi ...