Internazionali BNL d’Italia 2021 | Musetti | “Contento della prestazione | contro Opelka sarà dura”

Lorenzo Musetti è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria all'esordio agli Internazionali BNL d'Italia 2021. Il tennista azzurro ha sconfitto Hubert Hurkacz per 6-4 2-0 ritiro: "Mi sono sentito bene in campo, ho avuto buone sensazioni fin da subito. Colpivo la palle bene e sono riuscito a neutralizzare il suo servizio. Mi dava fastidio quando veniva a rete. Sono stato bravo a fargli giocare qualche volée bassa nell'ultimo game del set e a fargli il break. Ero partito bene anche nel secondo, prima che si ritirasse a sorpresa. Sono Contento della prestazione e di come ho giocato". Il prossimo avversario del classe 2002 sarà Reilly Opelka: "Si tratta del primo match tra noi. So solo che è molto alto e molto bravo, perciò proverò ...

