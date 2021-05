Una colletta per ricomprare la jeep a Padre Arialdo dopo la terribile esplosione (Di domenica 9 maggio 2021) "Sto bene, sono solo un po' ammaccato". Ci ha tenuto a tranquillizzare tutte le persone che lo conoscono, in Africa e in Italia, Padre Arialdo Urbani (foto), il missionario betharramita nativo di ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 9 maggio 2021) "Sto bene, sono solo un po' ammaccato". Ci ha tenuto a tranquillizzare tutte le persone che lo conoscono, in Africa e in Italia,Urbani (foto), il missionario betharramita nativo di ...

Advertising

BrunoRonchetti : Titolo di apertura della edizione online. Facciamo una colletta per regalare uno spelling checker a @repubblica. - Alessandrella : @riotta @sampdoria @Inter Madonna Riotta, come buttare al cesso una carriera facendo il bimbominkia gnegnegne rispo… - altadramatica : Ah e comunque se vuoi facciamo una colletta per farti il pieno, no problem #razzocinese - problematica94 : Apriamo una colletta - Acasadialisya : RT @Esquivel__Rulez: @MissingDeniseMp @maryfalco71 siamo disposti a creare una colletta solidale online per raccimolare i 450€ per il ritra… -