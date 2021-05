L’ex fidanzato storico di Chiara Ferragni diventerà padre per la prima volta (Di lunedì 10 maggio 2021) Riccardo Pozzoli e Chiara Ferragni sono stati fidanzati molti anni ed in qualche modo è grazie anche a lui se nel 2009 è nato il blog The Blonde Salad che ha dato il via all’impero Ferragni. La storia fra loro è poi naufragata ed il loro rapporto si definitivamente chiuso quando lui avrebbe tentato di vendere parte della società di Chiara Ferragni, mentre lei era incinta di Leone. Ecco un estratto di un vecchio articolo a riguardo: “Per me lui non esiste più. Cancellato. Per sempre. In Chiara Ferragni Unposted viene fuori la verità”. A pochi giorni dalla nascita di Leone il personal manager della Ferragni racconta di aver scoperto che Pozzoli stava vendendo alle spalle delL’ex compagna, il 45% della società. Chiara ... Leggi su biccy (Di lunedì 10 maggio 2021) Riccardo Pozzoli esono stati fidanzati molti anni ed in qualche modo è grazie anche a lui se nel 2009 è nato il blog The Blonde Salad che ha dato il via all’impero. La storia fra loro è poi naufragata ed il loro rapporto si definitivamente chiuso quando lui avrebbe tentato di vendere parte della società di, mentre lei era incinta di Leone. Ecco un estratto di un vecchio articolo a riguardo: “Per me lui non esiste più. Cancellato. Per sempre. InUnposted viene fuori la verità”. A pochi giorni dalla nascita di Leone il personal manager dellaracconta di aver scoperto che Pozzoli stava vendendo alle spalle delcompagna, il 45% della società....

