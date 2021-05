F1, Christian Horner: “Mercedes più veloce di noi in gara, Max Verstappen non poteva fare di più” (Di domenica 9 maggio 2021) Il GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di F1, ha dato delle risposte chiare e in casa Mercedes si può essere decisamente soddisfatti perché Lewis Hamilton ha vinto e rafforzato la propria leadership nei confronti dell’olandese della Red Bull Max Verstappen. La W12, inoltre, ha dimostrato una velocità notevole, specialmente sul passo gara. Ricordando l’inizio di stagione un po’ difficile che solo un grande Lewis Hamilton è riuscito a nascondere, in Catalogna si è vista una macchina convincente e sul passo gara migliore della Red Bull. Ad ammettere tutto questo è stato il Team Principal della scuderia di Milton Keynes Christian Horner. “Oggi dobbiamo fare i complimenti alla Mercedes, erano più veloci di noi. Max Verstappen non ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Il GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di F1, ha dato delle risposte chiare e in casasi può essere decisamente soddisfatti perché Lewis Hamilton ha vinto e rafforzato la propria leadership nei confronti dell’olandese della Red Bull Max. La W12, inoltre, ha dimostrato una velocità notevole, specialmente sul passo. Ricordando l’inizio di stagione un po’ difficile che solo un grande Lewis Hamilton è riuscito a nascondere, in Catalogna si è vista una macchina convincente e sul passomigliore della Red Bull. Ad ammettere tutto questo è stato il Team Principal della scuderia di Milton Keynes. “Oggi dobbiamoi complimenti alla, erano più veloci di noi. Maxnon ...

