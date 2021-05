Inter: 3.500 tifosi per festeggiare lo scudetto (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - A San Siro con il tricolore ormai guadagnato, l'Inter ha travolto la Sampdoria 5-1. Il pullman con i campioni d'Italia era stato accolto all'arrivo allo stadio da oltre 3.500 tifosi in festa con cori e lanci di fumogeni. A segno per i nerazzurri Gagliardini, doppietta di Sanchez, Pinamonti e Martinez su rigore A segno per l'Inter sono andati Gagliardini, doppietta di Sanchez, Pinamonti e, su rigore, Lautaro Martinez. La rete della Sampdoria è invece firmata al 35' da Keita Baldé. Per i campioni d'Italia si tratta del 14^ successo consecutivo in casa in serie A. Conte per questo match si è affidato in attacco alla coppia Sanchez-Lautaro, mentre in difesa ha schierato Ranocchia, D'Ambrosio e Bastoni. La prima rete arriva al 4' grazie a Young che passa una palla rasoterra a Gagliardini che va quindi a bersaglio. Al 26' è il ... Leggi su agi (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - A San Siro con il tricolore ormai guadagnato, l'ha travolto la Sampdoria 5-1. Il pullman con i campioni d'Italia era stato accolto all'arrivo allo stadio da oltre 3.500in festa con cori e lanci di fumogeni. A segno per i nerazzurri Gagliardini, doppietta di Sanchez, Pinamonti e Martinez su rigore A segno per l'sono andati Gagliardini, doppietta di Sanchez, Pinamonti e, su rigore, Lautaro Martinez. La rete della Sampdoria è invece firmata al 35' da Keita Baldé. Per i campioni d'Italia si tratta del 14^ successo consecutivo in casa in serie A. Conte per questo match si è affidato in attacco alla coppia Sanchez-Lautaro, mentre in difesa ha schierato Ranocchia, D'Ambrosio e Bastoni. La prima rete arriva al 4' grazie a Young che passa una palla rasoterra a Gagliardini che va quindi a bersaglio. Al 26' è il ...

