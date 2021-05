LIVE Taekwondo, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: Simone Alessio in semifinale al golden point! (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51: In corso di svolgimento un challenge nella pedana 1, Guelec avanti 4-3 su Simek 15.49: A due secondi dalla fine è arrivato il calcio risolutivo dell’azzurro che ha sofferto tantissimo e rischiava di uscire 15.47: ECCOLOOOOOOOOOOOOO IL CALCIO DA TERRAAAAAAAAAAAAA!!! PASSA IL TURNO Simone Alessio!!! 15.43: Che sofferenza! Soluzione al golden point con l’incontro che si è chiuso in parità, 3-3 15.42: Arriva il calcio della parità: 3-3 15.42: Non riesce a sbloccarsi Alessio, è sotto 1-3 e manca poco più di un minuto alla fine, ora qualcosa dovrà rischiare 15.40: Si chiude anche il secondo round, 1-3 il punteggio a favore del belga Corten 15.39: Arriva il primo pugno a segno per l’azzurro: 1-3 15.38: Prova a scuotersi l’azzurro ma il ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.51: In corso di svolgimento un challenge nella pedana 1, Guelec avanti 4-3 su Simek 15.49: A due secondi dalla fine è arrivato il calcio risolutivo dell’azzurro che ha sofferto tantissimo e rischiava di uscire 15.47: ECCOLOOOOOOOOOOOOO IL CALCIO DA TERRAAAAAAAAAAAAA!!! PASSA IL TURNO!!! 15.43: Che sofferenza! Soluzione alpoint con l’incontro che si è chiuso in parità, 3-3 15.42: Arriva il calcio della parità: 3-3 15.42: Non riesce a sbloccarsi, è sotto 1-3 e manca poco più di un minuto alla fine, ora qualcosa dovrà rischiare 15.40: Si chiude anche il secondo round, 1-3 il punteggio a favore del belga Corten 15.39: Arriva il primo pugno a segno per l’azzurro: 1-3 15.38: Prova a scuotersi l’azzurro ma il ...

