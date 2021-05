Coprifuoco, «via alle 22». Di Maio si unisce alla Lega. Niente quarantena per i G7 (Di venerdì 7 maggio 2021) «Il 16 maggio? Credo sia una data auspicabile per superare il Coprifuoco, ma ovviamente non è un liberi tutti. Ci siamo passati altre volte». Così ieri il ministro degli... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 7 maggio 2021) «Il 16 maggio? Credo sia una data auspicabile per superare il, ma ovviamente non è un liberi tutti. Ci siamo passati altre volte». Così ieri il ministro degli...

LegaSalvini : Matteo Salvini: 'Gli italiani hanno dato fiducia a questo governo: ora è il governo che deve avere fiducia negli it… - Adnkronos : #Coprifuoco, Renzi e Salvini d’accordo. - previus73 : RT @ciriani_luca: Covid. Ciriani-Rauti (FdI): in Aula mozione FdI su abolizione coprifuoco e riaperture. Chi sarà dalla parte degli italian… - FratellidItalia : RT @ciriani_luca: Covid. Ciriani-Rauti (FdI): in Aula mozione FdI su abolizione coprifuoco e riaperture. Chi sarà dalla parte degli italian… - Faillaluca : Bassetti affossa il coprifuoco: 'Non c'è nessun dato scientifico' -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco via Orietta Berti/ Icona del trash e degli strafalcioni, presto sul palco con Fedez? ... le sue gaffe e i suoi strafalcioni , ma anche il momento epico in cui la Polizia l'ha seguita per via della violazione del coprifuoco per provare i vestiti di Sanremo. Subito dopo l'abbiamo ...

Modena pre coprifuoco, i giovani si riversano in via Gallucci Il coprifuoco è alle 22 ma dalle 18 fino all'ora imposta dalle norme i ragazzi si riversano nei luoghi della movida modenese. Ecco le fotografie scattate poco fa in via Gallucci. Nonostante la mascherina ...

Bonaccini: "Coprifuoco via a metà maggio" il Resto del Carlino Italia gialla, l’ora dei 50enni: la fiducia che meritiamo Lunedì non ci saranno più Regioni rosse e si apriranno le prenotazioni per i nati negli anni Sessanta. Un momento di svolta, ma la festa non è ancora arrivata | Editoriale di Venanzio Postiglione per ...

Covid, Bassetti: “Copertura vaccinale dura almeno un anno. Immunità di gregge? Forse non sarà necessaria” Al centro dell'intervista rilasciata dal direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, all'Agenzia Dire anche l'apertura dei brevetti ai Paesi in ...

