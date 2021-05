Caos per la dose all’Ingrassia, liti e spintoni tra i pazienti accalcati (VIDEO) (Di venerdì 7 maggio 2021) Caos, liti e urla all’ospedale Ingrassia di Palermo da questa mattina. È stata sfiorata anche una lite tra gli utenti che attendono il proprio turno, come viene testimoniato dalle immagini girate stamane. All’ospedale della Rocca una folla di gente attende il proprio turno ma, a causa delle vaccinazioni che vanno a rilento, la folla diventa sempre più nutrita e gli animi si scaldano. “Si sono accavallati tre turni – racconta una monrealese in attesa -. C’è solo un medico che fa i vaccini ma quello che appare evidente è che questo ospedale non è idoneo per le vaccinazioni. Ci sono tante persone all’interno che attendono e che non rispettano il distanziamento”. Oggi, alle 10, dovevo fare la seconda dose ma è successo il finimondo – racconta un altro monrealese – alle 15 sono ancora ad attendere tra gente ammassata e senza mascherina. ... Leggi su monrealelive (Di venerdì 7 maggio 2021)e urla all’ospedale Ingrassia di Palermo da questa mattina. È stata sfiorata anche una lite tra gli utenti che attendono il proprio turno, come viene testimoniato dalle immagini girate stamane. All’ospedale della Rocca una folla di gente attende il proprio turno ma, a causa delle vaccinazioni che vanno a rilento, la folla diventa sempre più nutrita e gli animi si scaldano. “Si sono accavallati tre turni – racconta una monrealese in attesa -. C’è solo un medico che fa i vaccini ma quello che appare evidente è che questo ospedale non è idoneo per le vaccinazioni. Ci sono tante persone all’interno che attendono e che non rispettano il distanziamento”. Oggi, alle 10, dovevo fare la secondama è successo il finimondo – racconta un altro monrealese – alle 15 sono ancora ad attendere tra gente ammassata e senza mascherina. ...

Advertising

fattoquotidiano : Dl Sostegni, caos in Senato: tolto il superbonus per le aziende, protesta M5s. Licheri: “Lo ripresenteremo”. Italia… - fattoquotidiano : Vaccini, caos a Roma per la mail della dirigente Asl: “Stop alle dosi Pfizer per i medici di famiglia”. Poi la Regi… - forumJuventus : Caos Lega Calcio - Uefa: verso un estate di ricorsi. I club della Superlega contro possibili sanzioni, Serie C sul… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Mentre Sergio Mattarella resta muto sullo scandalo delle toghe ed Ermini lancia slogan ecumenici, il Consiglio si frantuma… - sevenseasmarina : RT @riprenlensPiazz: L’aula del #Senato ha confermato la fiducia al governo sul #decretoSostegni, con 207 voti favorevoli, 28 contrari e 5… -