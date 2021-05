Un Matteo tira l’altro. Così Salvini (per amor di Renzi) finisce al Copasir (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, Palazzo San Macuto, sesto piano. Si gioca anche qui, intorno a un tavolo di legno ovale circondato da pareti blu, la tenuta del governissimo Draghi. Altro che Recovery, Ue, vaccini. In quell’edificio rinascimentale che un tempo ospitò la Santa Inquisizione, da qualche settimana, c’è di nuovo un gran da farsi. L’ultimo convocato, da protocollo, è il direttore dell’Aise Gianni Caravelli, a “fare il quadro sul Mediterraneo”, cioè la Libia, cioè a spiegare ai parlamentari attoniti dell’organo bipartisan che il “soft power” italiano a Tripoli è più soft che power, e che “lo spazio” da riconquistare è già stato conquistato da altri. Il comitato lavora, si riunisce, perde pezzi. Non c’è Adolfo Urso, il vicepresidente di FdI che ha “rimesso il mandato” perché, per legge, spetterebbe al partito di Giorgia Meloni la presidenza, mentre la Lega continua a blindare Raffaele Volpi, con il via ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, Palazzo San Macuto, sesto piano. Si gioca anche qui, intorno a un tavolo di legno ovale circondato da pareti blu, la tenuta del governissimo Draghi. Altro che Recovery, Ue, vaccini. In quell’edificio rinascimentale che un tempo ospitò la Santa Inquisizione, da qualche settimana, c’è di nuovo un gran da farsi. L’ultimo convocato, da protocollo, è il direttore dell’Aise Gianni Caravelli, a “fare il quadro sul Mediterraneo”, cioè la Libia, cioè a spiegare ai parlamentari attoniti dell’organo bipartisan che il “soft power” italiano a Tripoli è più soft che power, e che “lo spazio” da riconquistare è già stato conquistato da altri. Il comitato lavora, si riunisce, perde pezzi. Non c’è Adolfo Urso, il vicepresidente di FdI che ha “rimesso il mandato” perché, per legge, spetterebbe al partito di Giorgia Meloni la presidenza, mentre la Lega continua a blindare Raffaele Volpi, con il via ...

