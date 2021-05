Terremoto: Riccardi, ricostruire come allora ma su valori immateriali (Di giovedì 6 maggio 2021) Zilli, ripartire con solidarietà, senso di comunità, lavoro Gemona del Friuli, 6 mag – “L’anniversario di questi 45 anni dal Terremoto deve essere ricordato nel rispetto delle persone che sono mancate. Oggi abbiamo davanti un’altra fase della ricostruzione, dobbiamo prendere ad esempio la lezione che la tragedia ci ha consegnato, guardando a quanto accadde allora ma nella consapevolezza che la ripartenza sarà diversa”. E’ la riflessione del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che ha partecipato alle celebrazioni per il 45. anniversario del Terremoto del ’76, oggi, a Gemona del Friuli. “Dobbiamo rifarci alla lezione del ’76 ma allora la ripartenza riguardava soprattutto gli aspetti materiali mentre oggi siamo davanti ad una ricostruzione che dovrà basarsi soprattutto ... Leggi su udine20 (Di giovedì 6 maggio 2021) Zilli, ripartire con solidarietà, senso di comunità, lavoro Gemona del Friuli, 6 mag – “L’anniversario di questi 45 anni daldeve essere ricordato nel rispetto delle persone che sono mancate. Oggi abbiamo davanti un’altra fase della ricostruzione, dobbiamo prendere ad esempio la lezione che la tragedia ci ha consegnato, guardando a quanto accaddema nella consapevolezza che la ripartenza sarà diversa”. E’ la riflessione del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo, che ha partecipato alle celebrazioni per il 45. anniversario deldel ’76, oggi, a Gemona del Friuli. “Dobbiamo rifarci alla lezione del ’76 mala ripartenza riguardava soprattutto gli aspetti materiali mentre oggi siamo davanti ad una ricostruzione che dovrà basarsi soprattutto ...

