Studente si rifiuta di stare a scuola con la mascherina | la direttrice chiama i vigili e lo portano all' ospedale

FANO - Si è protratta ben oltre un semplice atto dimostrativo la protesta di uno Studente che frequenta l'istituto Olivetti che si è rifiutato di indossare la mascherina in classe. Ieri il giovane, ...

unq35 : RT @James49756297: @borghi_claudio Il ragazzo sta bene! #FatemiUnTso - Postfin : #TSO e ricovero in psichiatria per un ragazzo di Fano che rifiuta di mettersi la mascherina in classe. In altre epo… - N0FAI7H : RT @James49756297: @borghi_claudio Il ragazzo sta bene! #FatemiUnTso - Efisio31251859 : RT @chiaraped: Tso a uno studente perché rifiuta la mascherina?! Ma siamo completamente impazziti?! - Brick79G : RT @James49756297: @borghi_claudio Il ragazzo sta bene! #FatemiUnTso -