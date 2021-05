Serie A | convocata con urgenza un’assemblea di Lega sui diritti tv per lunedì 10 maggio

(Di giovedì 6 maggio 2021) LaA ha convocatourgente per discutere deitv per il pacchetto 2 in particolare le trattative private con Sky, oltre che per i rispettivi pacchetti della Coppa Italia. Appuntamento10alle ore 9 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione. All’ordine del giorno: “trattative privateaudiovisivi internazionali stagioni sportive 2021/2024; rimanenti pacchetti Coppa Italia e pacchetto In-Flight e In-Ship”. SportFace.

La Lega Serie A ha convocato un'assemblea urgente per discutere dei diritti tv per il pacchetto 2 in particolare le trattative private con Sky, oltre che per i rispettivi pacchetti della Coppa Italia.
Il Consiglio di Lega ha varato il nuovo format della Coppa Italia: parteciperanno soltanto 40 squadre, le 20 della Serie A e le 20 di Serie B.