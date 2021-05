Gazzetta | Spalletti al Napoli | si può chiudere a 3 milioni l’anno

(Di giovedì 6 maggio 2021) Per la panchina deldopo Gattuso non dovrebbero esserci colpi di scena, assicura ladello Sport: “Lucianoè il candidato più forte per la panchina del”. I contatti con il presidente De Laurentiis sono sempre più frequenti e anche se c’è ancora differenza tra offerta e richiesta, si potrà trovare agevolmente un punto di incontro. “I contatti tra il presidente e il successore di Rino Gattuso ormai sono continui, come il confronto sul momento e su quelli che dovranno essere i punti essenziali del programma che verrà. I due stanno discutendo sul progetto e sulla questione economica. C’è una differenza sostanziale tra la richiesta di 4di euro e l’offerta di 2,5a stagione più alcuni bonus legati ai risultati. Ma la voglia di rientrare di ...

Mercato Napoli, il progetto convince Spalletti Secondo i contatti tra il presidente De Laurentiis e il successore di Rino Gattuso ormai sono continui, come il confronto sul momento e su quelli che dovranno essere i punti essenziali del programma che verrà. Luciano Spalletti ha fatto colpo su De Laurentiis, con le sue idee di gioco e la sua capacità nel gestire i giovani ... Il Napoli prova a giocare tutte le sue carte per riuscire a convincere Luciano Spalletti a sposare il progetto del club. Un'impresa che potrà andare in ...