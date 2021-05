Coronavirus, i dati del 6 maggio: 174 nuovi positivi a Monza e in Brianza (Di giovedì 6 maggio 2021) Il bollettino della Regione per giovedì 6 maggio 2021: sono +174 i nuovi casi a Monza e in Brianza, sono +2.151 in Lombardia con 54.722 tamponi effettuati e un tasso di positività del 3,9%. I decessi sono 35. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 6 maggio 2021) Il bollettino della Regione per giovedì 62021: sono +174 icasi ae in, sono +2.151 in Lombardia con 54.722 tamponi effettuati e un tasso dità del 3,9%. I decessi sono 35.

