Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 maggio: una fuga inevitabile, via per sempre? (Di mercoledì 5 maggio 2021) anticipazioni e curiosità sulla puntata di mercoledì 5 maggio dell’amata soap Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai Uno dalle 15.55 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Vittorio non vuole perdere Marta Questo pomeriggio in daytime, dalle ore 15.55 circa su Rai Uno, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap Il Paradiso delle Signore. Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata di mercoledì 5 maggio. Vittorio ormai sembra deciso a dire addio per sempre a Marta, dopo aver visto il bacio tra quest’ultima e Dante Romagnoli. Tra la giovane fotografa e il patron del Paradiso sembra arrivato l’atto conclusivo. Ma c’è qualcuno che non si arrende: si tratta di Umberto, papà ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021)e curiosità sulla puntata di mercoledì 5dell’amata soap Il, in onda su Rai Uno dalle 15.55 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Vittorio non vuole perdere Marta Questo pomeriggio in daytime, dalle ore 15.55 circa su Rai Uno, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap Il. Ecco tutte lesulla puntata di mercoledì 5. Vittorio ormai sembra deciso a dire addio pera Marta, dopo aver visto il bacio tra quest’ultima e Dante Romagnoli. Tra la giovane fotografa e il patron delsembra arrivato l’atto conclusivo. Ma c’è qualcuno che non si arrende: si tratta di Umberto, papà ...

