Federica Panicucci condurrà la Partita del Cuore che compie 30 anni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Federica Panicucci condurrà la Partita del Cuore, che per la prima volta approda a Mediaset. A sfidarsi la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca Ritorna il consueto appuntamento con la Partita del Cuore, l'evento benefico compie 30 anni e vede sempre coinvolti volti noti dello spettacolo e non solo. Quest'anno l'evento sarà trasmesso non più su Rai 1, ma su Canale 5 e avrà luogo martedì 25 maggio, in prima serata. La conduzione è stata affidata a Federica Panicucci, che sarà in diretta dall'Allianz Stadium di Torino, mentre la telecronaca della Partita sarà affidata a Pierluigi Pardo. A bordo campo, invece, ci sarà Giorgia Rossi per raccogliere a caldo le dichiarazioni dei ...

