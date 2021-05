Turismo, Draghi: da seconda metà' maggio pass per viaggi in Italia (Di martedì 4 maggio 2021) Riparte il Turismo e intanto Mario Draghi introducendo le conclusioni del G20 del Turismo, annuncia che dal 15 maggio ci sarà un pass verde nazionale per entrare in Italia, in attesa di quello europeo. Leggi su tg.la7 (Di martedì 4 maggio 2021) Riparte ile intanto Mariointroducendo le conclusioni del G20 del, annuncia che dal 15ci sarà unverde nazionale per entrare in, in attesa di quello europeo.

