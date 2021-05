Napoli: medici ambulatori: “Nostre auto per le visite a domicilio” (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCostretti ad usare le proprie auto e a pagare di tasca propria gli spostamenti verso i pazienti non deambulanti e da anni in attesa di veder riconosciuti rimborsi mai percepiti, gli Specialisti ambulatoriali convenzionati interni dell’Asl Napoli 1 hanno dichiarato lo stato di agitazione, e ora guardano ad uno sciopero che sembra inevitabile. Lo rende noto il Sumai, Sindacato Unico medicina ambulatoriale Italiana, in una nota. “Ci siamo visti costretti – dice Gabriele Peperoni, vice presidente nazionale del SUMAI – a revocare la disponibilità all’uso dei nostri automezzi per le visite domiciliari ai pazienti fragili e non deambulanti. Una decisone dolorosa, ma giunti a questo punto anche inevitabile. Visto che l’Asl ha disatteso ogni accordo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCostretti ad usare le propriee a pagare di tasca propria gli spostamenti verso i pazienti non deambulanti e da anni in attesa di veder riconosciuti rimborsi mai percepiti, gli Specialistiali convenzionati interni dell’Asl1 hanno dichiarato lo stato di agitazione, e ora guardano ad uno sciopero che sembra inevitabile. Lo rende noto il Sumai, Sindacato Uniconaale Italiana, in una nota. “Ci siamo visti costretti – dice Gabriele Peperoni, vice presidente nazionale del SUMAI – a revocare la disponibilità all’uso dei nostrimezzi per ledomiciliari ai pazienti fragili e non deambulanti. Una decisone dolorosa, ma giunti a questo punto anche inevitabile. Visto che l’Asl ha disatteso ogni accordo ...

