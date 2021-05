ZIngaretti inaugura hub vaccinale Ostia | grazie a Fin

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma – “La collaborazione tra livelli diversi dello Stato, con i territori, con chi in questo Paese produce e fa sport, e’ la parola d’ordine bellissima per vincere: la filosofia che sta rendendo grande questa campagna”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola, in occasione dell’zione dell’hubnel Polo Natatorio di, alla presenza tra gli altri, del commissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, e del presidente della Federnuoto, Paolo Barelli. Il governatore ha ringraziato proprio la Fin “per questo bellissimo segnale, perche’ di fronte alla grande missione di vaccinare in breve tempo 50 milioni di italiani, la strada da percorrere era esattamente questa: chiamare a collaborare l’Italia migliore. Questa Italia, dove a ...