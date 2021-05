Marco Vannini, oggi la sentenza definitiva: le parole della mamma (Di lunedì 3 maggio 2021) Marco Vannini, oggi il caso in Cassazione: parla la mamma a “Mattino Cinque” Dopo quattro sentenze e trenta udienze oggi si torna in Cassazione per avere verità e giustizia per la morte di Marco Vannini, il giovane 20enne cerveterano, morto il 18 maggio del 2015 dopo un colpo di pistola esploso nella casa dei suoceri, a Ladispoli. La sentenza definitiva è prevista nel tardo pomeriggio. Intanto questa mattina, la signora Marina Conte, mamma di Marco, è stata intervistata a “Mattino Cinque“, queste le sue parole: «È l’ultima battaglia. La più importante. Non ho dormito, sono tesa però come tutta l’Italia perbene sa ci aspettiamo una sentenza che ridia dignità e ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 maggio 2021)il caso in Cassazione: parla laa “Mattino Cinque” Dopo quattro sentenze e trenta udienzesi torna in Cassazione per avere verità e giustizia per la morte di, il giovane 20enne cerveterano, morto il 18 maggio del 2015 dopo un colpo di pistola esploso nella casa dei suoceri, a Ladispoli. Laè prevista nel tardo pomeriggio. Intanto questa mattina, la signora Marina Conte,di, è stata intervistata a “Mattino Cinque“, queste le sue: «È l’ultima battaglia. La più importante. Non ho dormito, sono tesa però come tutta l’Italia perbene sa ci aspettiamo unache ridia dignità e ...

matteosalvinimi : Attesa oggi la sentenza della Cassazione che può decidere di confermare la sentenza per omicidio volontario, annull… - fanpage : È attesa per oggi la sentenza della Cassazione bis sul caso dell'omicidio di Marco #Vannini. I 4 possibili scenari. - redazioneiene : “Sono fiduciosa, spero che finalmente arrivi la giustizia dopo 6 anni”. Questo è l'augurio della mamma di Marco Van… - thefortune12 : 3 MAGGIO 2021 È GIUNTO IL GIORNO DELLA VERITÀ E DELLA GIUSTIZIA PER MARCO VANNINI. DIO ILLUMINI I GIUDICI. - antiglio : RT @unpodipace: Oggi ho un solo pensiero.. GIUSTIZIA PER MARCO VANNINI! #marcovannini #giustiziapermarcovannini -