CatelliRossella : Moto:Marquez cade anche in warm up,moto distrutta lui illeso - Moto - ANSA - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? #GpdiSpagna: #Marquez cade anche nel #warmup, moto distrutta Il pilota spagnolo è uscito di pista alla curva 4 restando il… - RaiSport : ?? #GpdiSpagna: #Marquez cade anche nel #warmup, moto distrutta Il pilota spagnolo è uscito di pista alla curva 4 r… - PlanetR7_ : Altra caduta per Marc Marquez nel warm-up del GP di Spagna a Jerez: moto distrutta - FormulaPassion : #Vinales il più veloce nel #WarmUp di Jerez, #Marquez cade ancora in curva 4 #MotoGP #SpanishGP ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Marquez

Altra caduta per Marcnel warm up in vista del Gran Premio di Spagna classe MotoGp . In Curva 4 lo spagnolo della ... Lasi è però completamente distrutta. ll poleman Fabio Quartararo (...Altra caduta per Marcnel warm up in vista del Gran Premio di Spagna classe MotoGp. In Curva 4 lo spagnolo della ... Lasi è però completamente distrutta. l poleman Fabio Quartararo (Yamaha) ...Altra caduta per Marc Marquez nel warm up in vista del Gran Premio di Spagna classe MotoGp. In Curva 4 lo spagnolo della Honda, quattordicesimo tempo, è uscito di pista restando fortunatamente illeso ...Ma più del miglior tempo dello spagnolo della Yamaha (1:37.642) preoccupa un'altra scivolata da parte di Marc Marquez (14° il suo tempo), scivolato alla curva 4 nelle ultime battute della sessione.