LIVE Tuffi, Coppa del Mondo in DIRETTA: Tocci-Marsaglia a caccia del pass olimpico. Niente qualificazione per Batki-Pellacani (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.47: Bentornati agli amici di OA Sport. Fra pochi minuti scatterà la seconda gara in programma oggi che mette in palio quattro pass olimpici, il synchro dal trampolino 3 metri maschile 10.08: Si chiude qui la prima parte della mattinata, l’appuntamento è per le 11 quando Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia cercheranno di prendere una delle quattro carte olimpiche per Tokyo 2021 nel trampolino synchro 3 metri 10.06: Vince la gara il Canada, davanti alla Gran Bretagna e alla Germania: le tre coppie vanno ai Giochi olimpici assieme al Messico, quinto. L’Italia, non brillante, si deve accontentare del nono posto a 18 punti dalla zona qualificazione 10.05: Il Messico è qualificato per Tokyo 2021: per 30 centesimi sopravanzano le russe con un ultimo ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.47: Bentornati agli amici di OA Sport. Fra pochi minuti scatterà la seconda gara in programma oggi che mette in palio quattroolimpici, il synchro dal trampolino 3 metri maschile 10.08: Si chiude qui la prima parte della mattinata, l’appuntamento è per le 11 quando Giovannie Lorenzocercheranno di prendere una delle quattro carte olimpiche per Tokyo 2021 nel trampolino synchro 3 metri 10.06: Vince la gara il Canada, davanti alla Gran Bretagna e alla Germania: le tre coppie vanno ai Giochi olimpici assieme al Messico, quinto. L’Italia, non brillante, si deve accontentare del nono posto a 18 punti dalla zona10.05: Il Messico è qualificato per Tokyo 2021: per 30 centesimi sopravanzano le russe con un ultimo ...

