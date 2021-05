Wenger sulla Superlega | «Un giorno ci sarà | ma si baserà sul merito»

(Di sabato 1 maggio 2021) L’ex allenatore dell’Arsenal Arseneha parlato del progettoArsene, ex allenatore dell’Arsenal, ha parlato ai microfoni di EFE del progetto della– «Si tratta di un progetto americano guidato da Florentino Pérez, che è probabilmente il presidente della squadra più grande del mondo. Ma ha ignorato i principi del calcio: prima di tutto viene chi vince in campo. Non puoi entrare per decreto. Ecco perché questo progetto non sarebbe stato accettato, perché dimentica cosa fa il grande sport. Giochi contro i migliori perché te lo sei guadagnato. Laavverrà unbasata sul. Ma questo non era sport, era vendita di diritti televisivi». CALCIO E SOLDI – «Siamo passati dai ...

