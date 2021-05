Silver Meeting Lombardia | rientro vincente per Marta Zenoni nei 3000 metri

(Di sabato 1 maggio 2021) L’araba fenice non muore mai: sa rinascere dalle proprie ceneri per tornare più forte di prima. Si potrebbe utilizzare questa metafora per raccontare il ritorno a sorpresa diche, dopo quasi due anni di stop, ha ripreso l’attività agonistica. Nonostante un forte acquazzone e i pochi allenamenti sulle gambe, la 22enne di Ranica ha illuminato la prima tappa deldominando ifemminili. Chiamata a dettare il passo ad Ilaria Luzzana (Gruppo Alpinistico Vertovese, assente a causa di un risentimento muscolare), la portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 ha saputo gestire la situazione attaccando sin dall’inizio. Conducendo una gara di testa, la giovane promessa del mezzofondo ha tagliato il traguardo di Rodengo Saiano in 9’27?02, ...

Advertising

lecco_notizie : Atletica. Silver Meeting Lombardia, successo di Mattia Padovani nei 3000m -

Ultime Notizie dalla rete : Silver Meeting

SondrioToday

L a tappa di Rodengo Saiano (Brescia) del circuitoLombardia giovedì 29 aprile è illuminata dal rientro un po' a sorpresa di Marta Zenoni e da tante prestazioni da personal best.LE PROSSIME TAPPE DEL CIRCUITOMercoledì 12 maggio 2021 a Bergamo: 800m M/F, 1500m M/F, Peso M/F, Martello M/F, Alto M. Mercoledì 26 maggio 2021 a Zogno (Bergamo): 400m M/F, 1500m M/...Legion Partners bought more shares of footwear retailer Genesco. A Sequoia Capital affiliate lowered its stake in China Online Education.Learn more about a pancake feed and poker run in Nickerson, Empress tours and the Fremont Coin Club's annual coin show.