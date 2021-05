Beppe Carletti, chi è il tastierista dei Nomadi (Di sabato 1 maggio 2021) Beppe Carletti è la vera anima dei Nomadi, uno dei gruppi italiani più amati di sempre, nonché il più longevo. Cofondatore del complesso, ha saputo resistere ai tanti cambiamenti che hanno coinvolto sia la band che la sua vita, a partire dalla scomparsa dell’amico Augusto Daolio. E ancora oggi è il leader dell’immortale gruppo emilianoIl tastierista ha saputo resistere ai cambiamenti che hanno coinvolto sia il suo gruppo che la vita privata, nonostante la scomparsa del suo amico Augusto Daolio è attualmente il leader del gruppo italiano.Nasce a Novi di Modena, il 12 Agosto del 1946, sin da bambino ha sviluppato una passione per la musica, a 16 anni ha fondato i Nomadi proprio dalle briciole di un gruppo precedente. Si chiamavano “I Monelli”, questo era un gruppo insieme all’amico Augusto Daolio, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 maggio 2021)è la vera anima dei, uno dei gruppi italiani più amati di sempre, nonché il più longevo. Cofondatore del complesso, ha saputo resistere ai tanti cambiamenti che hanno coinvolto sia la band che la sua vita, a partire dalla scomparsa dell’amico Augusto Daolio. E ancora oggi è il leader dell’immortale gruppo emilianoIlha saputo resistere ai cambiamenti che hanno coinvolto sia il suo gruppo che la vita privata, nonostante la scomparsa del suo amico Augusto Daolio è attualmente il leader del gruppo italiano.Nasce a Novi di Modena, il 12 Agosto del 1946, sin da bambino ha sviluppato una passione per la musica, a 16 anni ha fondato iproprio dalle briciole di un gruppo precedente. Si chiamavano “I Monelli”, questo era un gruppo insieme all’amico Augusto Daolio, ...

