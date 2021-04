Calcio: Zhang anticipa i tempi, è già arrivato a Milano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Steven Zhang è già a Milano. Il presidente dell'Inter - riferisce Sky Sport - ha anticipato i tempi rispetto alla tabella di marcia che era stata indicata dai media nei giorni scorsi e ha raggiunto il capoluogo lombardo con un volo privato in mattinata. Zhang domani darà il via agli incontri in sede per programmare il futuro del club nerazzurro. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Stevenè già a. Il presidente dell'Inter - riferisce Sky Sport - hato irispetto alla tabella di marcia che era stata indicata dai media nei giorni scorsi e ha raggiunto il capoluogo lombardo con un volo privato in mattinata.domani darà il via agli incontri in sede per programmare il futuro del club nerazzurro.

Advertising

Gazzetta_it : #Inter, #Zhang anticipa i tempi: è già a Milano - Gazzetta_it : #Zhang trova i soldi: Inter-fondo, accordo, ecco 250 milioni in più - TV7Benevento : Calcio: Zhang anticipa i tempi, è già arrivato a Milano... - FinancialSs : #Inter, torna Steven #Zhang: 250 milioni di euro e carta bianca a #Conte. La liquidità in arrivo dal fondo… - SkySport : Inter, Steven Zhang è tornato in Italia -