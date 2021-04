Walter De Benedetto: l’uomo che coltivava cannabis per curarsi è stato assolto (Di martedì 27 aprile 2021) Walter De Benedetto, l’uomo che coltivava la cannabis per curarsi, è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. Lo ha deciso il tribunale di Arezzo chiamato a decidere sull’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sostanza che De Benedetto coltivava nella serra vicino a casa per scopi terapeutici. De Benedetto, viste le sue precarie condizioni di salute non era presente in aula. l’uomo è affetto da una severa forma di artrite reumatoide ed era processo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. De Benedetto è assistito dagli avvocati Miglio e Simonetti. Il giudice ha sposato la richiesta del pm Laura Taddei che aveva ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 aprile 2021)Dechelaper, èperché il fatto non costituisce reato. Lo ha deciso il tribunale di Arezzo chiamato a decidere sull’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sostanza che Denella serra vicino a casa per scopi terapeutici. De, viste le sue precarie condizioni di salute non era presente in aula.è affetto da una severa forma di artrite reumatoide ed era processo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Deè assistito dagli avvocati Miglio e Simonetti. Il giudice ha sposato la richiesta del pm Laura Taddei che aveva ...

