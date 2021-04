Alfonso Signorini dice quello che pensa di Barbara d’Urso e racconta cosa le ha detto in privato (Di martedì 27 aprile 2021) Alfonso Signorini in passato ha fatto diversi complimenti a Barbara d’Urso e non ha nemmeno risparmiato qualche critica. Per questo motivo Giuseppe Candela su Il Fatto Quotidiano gli ha chiesto se secondo lui la collega esagera nelle sue trasmissioni. Il direttore di Chi non si è sbilanciato molto e si è limitato a dire che anche in privato ha detto a Carmelita che i loro stili di conduzione sono molto diversi (e questo è vero). “Non so se esagera. Però in pubblico e in privato le ho detto: il suo modo di fare televisione lo considero molto lontano dal mio. Anch’io mi occupo più o meno degli stessi argomenti di Barbara, ognuno però ha la sua cifra. Quando mi hanno dato un programma ho cercato di dargli una mia impronta. La ... Leggi su biccy (Di martedì 27 aprile 2021)in passato ha fatto diversi complimenti ae non ha nemmeno risparmiato qualche critica. Per questo motivo Giuseppe Candela su Il Fatto Quotidiano gli ha chiesto se secondo lui la collega esagera nelle sue trasmissioni. Il direttore di Chi non si è sbilanciato molto e si è limitato a dire che anche inhaa Carmelita che i loro stili di conduzione sono molto diversi (e questo è vero). “Non so se esagera. Però in pubblico e inle ho: il suo modo di fare televisione lo considero molto lontano dal mio. Anch’io mi occupo più o meno degli stessi argomenti di, ognuno però ha la sua cifra. Quando mi hanno dato un programma ho cercato di dargli una mia impronta. La ...

Advertising

IlContiAndrea : #Signorini “Zorzi lo preferivo nella Casa del #GFVip. Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo 6… - LauraA935 : RT @Ku20101: @BITCHYFit Alfonso Signorini reclutale nel prossimo GF come opinioniste... spaccano alla grande.. due regine ???? - ICapovolto : @Lanutriaditommy Eccoci qui:Alfonso Signorini due!Ma che originalità questa trovata!!! - Dorian221190 : RT @GPasqui: Alfonso Signorini su Tommaso Zorzi: 'Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. C… - Mirko82366308 : RT @Mirko82366308: #isoladeifamosi ALFONSO SIGNORINI>ILARY BLASI. QUANTO È INUTILE QUESTA -