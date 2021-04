Manifesto per una poetica della donna Magnifica post-contemporanea di Sabrina Crivelli (Di lunedì 26 aprile 2021) Sabrina Francesca Crivelli, questo è il mio nome, anche se una manciata di vocali e qualche consonante difficilmente potrebbe racchiudere la mia essenza, come la silloge delle mie esperienze non può definirmi, se non solo in minima parte. Ho vestito molte maschere, e inseguito più d’una chimera. Sono stata una studentessa di economia e un’analista finanziaria a Londra, solo per paura di un futuro incerto. Poi, dopo una dolorosa epifania, ho ritrovato me stessa. Ho ricominciato daccapo, sono tornata in aula e mi sono dedicata alle lettere e alle arti. Sono stata una stagista al Guggenheim di Venezia, ho scribacchiato qua e là, passando da siti irriverenti di cinema – e ne ho pure fondato uno – e popolari piattaforme d’arte contemporanea a raffinate pubblicazioni accademiche patrocinate da Ca’ Foscari. Sono stata aulica e scurrile. Ho ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 aprile 2021)Francesca, questo è il mio nome, anche se una manciata di vocali e qualche consonante difficilmente potrebbe racchiudere la mia essenza, come la silloge delle mie esperienze non può definirmi, se non solo in minima parte. Ho vestito molte maschere, e inseguito più d’una chimera. Sono stata una studentessa di economia e un’analista finanziaria a Londra, solo per paura di un futuro incerto. Poi, dopo una dolorosa epifania, ho ritrovato me stessa. Ho ricominciato daccapo, sono tornata in aula e mi sono dedicata alle lettere e alle arti. Sono stata una stagista al Guggenheim di Venezia, ho scribacchiato qua e là, passando da siti irriverenti di cinema – e ne ho pure fondato uno – e popolari piattaforme d’artea raffinate pubblicazioni accademiche patrocinate da Ca’ Foscari. Sono stata aulica e scurrile. Ho ...

