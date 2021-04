Cos'è il super anticorpo sviluppato in Germania e Svizzera (Di lunedì 26 aprile 2021) Gli scienziati hanno sviluppato un super anticorpo in grado di identificare le varianti del Covid: potrebbe aiutare nella prevenzione della malattia. Scoperto il “super anticorpo” che protegge dalle varianti del Covid: lo studio su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 aprile 2021) Gli scienziati hannounin grado di identificare le varianti del Covid: potrebbe aiutare nella prevenzione della malattia. Scoperto il “” che protegge dalle varianti del Covid: lo studio su Notizie.it.

Advertising

johnnyaddict : ieri notte super divertente stavo cercando di dormire quando ho sentito una stretta al petto come se mi si stesse c… - WRobbyb : @realvarriale @Atalanta_BC Si vede che non ha capito bene cos'era laa super lega - lupichi28 : @nox2793 Io non avevo capito bene cos'era successo ed ero in dubbio (dopo è intervenuto super Pistocchi e arcano ri… - fraparentesii : Io comunque ancora non ho capito cos'è la super lega, Salvini premium? - super_califra_ : RT @FantaAmici: io sono ancora qui, cos’è successo dopo? #Amici20 #fantaamici -