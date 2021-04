(Di domenica 25 aprile 2021) In zona gii sindaci possono anche chiudere strade e piazze in determinate fasce orarie. L'apertura dei locali al chiuso, solo a pranzo, è invece fissata dal decreto al 1° giugno

Advertising

rtl1025 : Torna su RTL 102.5 #Suite1025 Prime Time Live ???? Lunedì prossimo la protagonista sarà Alessandra Amoroso ??… - rtl1025 : Suite 102.5 Prime Time Live - @AmorosoOF ?? ??? Lunedì 26 aprile ?? Ore 21:00 ??? live in uno speciale concerto esclus… - lucaubaldeschi : Lunedì le prime riaperture. Dal pass alla ristorazione, ecco cosa è consentito fare - enotond : RT @ilfoglio_it: Da lunedì l'Italia riscopre la zona gialla, che il governo Draghi aveva sospeso con un decreto a inizio marzo, e riaprono… - tecnogazzetta : #LOLitalia Aftershow, un appuntamento da non perdere che sarà disponibile sul canale YouTube di Prime Video Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì prime

Il Secolo XIX

... si ritiene opportuno che, a far data da26 aprile, il vaccino VaxZevria (AstraZeneca) venga ...e i vaccini mRna (Pfizer e Moderna) potranno pertanto essere utilizzati anche per ledosi per ...... mantenendo il tempo spesso instabile in primis al Nord, ma in parte anche al Centro" - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - "locali piogge attese già, ...