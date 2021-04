Eros Ramazzotti | tutto il suo amore va a lei | gli auguri speciali

(Di domenica 25 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., unche va oltre ogni confine. I suoisono indirizzati ad una persona speciale. Scopriamo insieme chi è.è un celebre cantante italiano. Conosciuto dai più per essere stato l’ex marito di Michelle Hunziker, con la quale ha avuto anche una figlia, Aurora Sophie, poi, in seguito alla separazione

Advertising

Lorenzo85060272 : Eros Ramazzotti - Un'Altra Te (Live) - Manel7120 : @RogerVinton Eros Ramazzotti - Lorenzo85060272 : Eros Ramazzotti - Quanto Amore Sei (Official Video) - Lorenzo85060272 : Eros Ramazzotti - Più Bella Cosa (Official Video) - RADIOEFFEITALIA : Eros Ramazzotti - Solamente Uno (feat. Hooverphonic) -

Ultime Notizie dalla rete : Eros Ramazzotti

... Mina, Bryan Adams, Ronan Keating, Nancy Gustafson e Andreas Vollenweider; le collaborazioni con Pino Daniele, Elton John, Herbie Hancock, Ferzan Ozpetek, Roch Voisine, Jovanotti,, ...In particolare, subito dopo la vittoria del noto concorso di bellezza, in molti hanno parlato di una relazione con. Carolina ha prontamente smentito le voci: a quanto pare i due si ...Eros Ramazzotti, un amore che va oltre ogni confine. I suoi auguri sono indirizzati ad una persona speciale. Scopriamo insieme chi è.Eros Ramazzotti, oltre a celebrare la Festa della Liberazione e della resistenza italiana, festeggia la Prima Comunione della figlia Raffaella Maria, avuta dalla modella ed ex mog ...