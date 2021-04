Travaglio a La7: “Riaperture? Draghi ha ceduto al ricatto di Salvini. Gli esperti del Comitato tecnico-scientifico non sono stati consultati” (Di sabato 24 aprile 2021) “Il messaggio che è passato è quello del ‘liberi tutti’. Non siamo ancora in zona gialla e sembra di essere in zona bianca. Le Riaperture di bar, ristoranti e teatri, col coprifuoco alle 22, non hanno senso. Il coprifuoco serviva quando queste attività erano chiuse e permetteva di ridurre la giornata e di conseguenza la possibilità di contagio. Questo no sense nasce dal fatto che Draghi ha ceduto al ricatto di Salvini“. sono le parole di Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, sull’allentamento delle misure anti-contagio decise dal governo. “Per la prima volta gli esperti del Comitato tecnico-scientifico non sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) “Il messaggio che è passato è quello del ‘liberi tutti’. Non siamo ancora in zona gialla e sembra di essere in zona bianca. Ledi bar, ristoranti e teatri, col coprifuoco alle 22, non hanno senso. Il coprifuoco serviva quando queste attività erano chiuse e permetteva di ridurre la giornata e di conseguenza la possibilità di contagio. Questo no sense nasce dal fatto chehaaldi“.le parole di Marco, direttore de Il Fatto Quotidiano, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, sull’allentamento delle misure anti-contagio decise dal governo. “Per la prima volta glidelnon...

La7tv : #ottoemezzo Video di Grillo, Marco Travaglio: 'Grottesco dire che Grillo ha politicizzato il processo a suo figlio,… - fattoquotidiano : Botta e risposta De Gregorio-Travaglio a La7. “Draghi? È la politica che non funziona”. “Dove sono i sabotatori che… - enrico_farda : RT @BzBroono: '[...]quando ci sono casi di stupro -VERI- che vengono denunciati anche dopo anni' In quel 'veri' sottolineato, #Travaglio a… - Nonnadinano : RT @BzBroono: '[...]quando ci sono casi di stupro -VERI- che vengono denunciati anche dopo anni' In quel 'veri' sottolineato, #Travaglio a… - pietro_busacca : RT @BzBroono: '[...]quando ci sono casi di stupro -VERI- che vengono denunciati anche dopo anni' In quel 'veri' sottolineato, #Travaglio a… -