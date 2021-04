Sara Di Pietrantonio | strangolata e data alle fiamme La decisione definitiva dei giudici sull’ex fidanzato

(Di sabato 24 aprile 2021) Roma, omicidio diidi. La conferma arriva dalla Cassazione sulla morte della studentessa di 22 anniin via della Magliana nella notte del 29 maggio del 2016. Erano le prime luci dell’alba quando i vigili del fuoco hanno ricevuto la segnalazione in merito a un’ auto inghiottita d, che una volta domate hanno fatto emergere il corpo carbonizzato di. Da allora le indagini senza sosta della squadra mobile e una pista, quella deldella vittima, Vincenzo Paduano, con il quale la studentessa decise di mettere fine alla relazione. Una processione di testimoni, tra familiari e amici, che non fecero che confermare l’azione perseguitoria da parte del Paduano nei riguardi dell’ex ...

Advertising

fattoquotidiano : “Uccise e diede alle fiamme l’ex fidanzata”: diventa definitiva la condanna all’ergastolo per l’assassino di Sara D… - repubblica : Roma, uccise e bruciò Sara Di Pietrantonio: la Cassazione conferma l'ergastolo per Vincenzo Paduano - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'E' stata confermata dalla Cassazione la condanna all'ergastolo nei confronti di Vincenzo Paduano, l'u… - cappelIaiomatto : E' stata confermata dalla Cassazione la condanna all'ergastolo nei confronti di Vincenzo Paduano, l'uomo imputato p… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: E' stata confermata dalla Cassazione la condanna all'ergastolo nei confronti di Vincenzo Paduano… -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Pietrantonio

ROMA,Di, uccise e bruciò la ex fidanzata:... Ultimo aggiornamento: 10:00Caso definitivamente chiuso:Diè stata uccisa dal suo fidanzato, Vincenzo Paduano . Nelle scorse ore è giunta la condanna definitiva per l'ex guardia giurata, con la Cassazione che ha confermato l'ergastolo . ...Paduano uccise l'ex per vendicarsi della sua nuova relazione. La sera del 29 maggio 2016 la attirò in una trappola e le diede fuoco.Sara Di Pietrantonio è stata uccisa il 29 maggio del 2016, bruciata viva nella sua auto durante un incontro chiarificatorio con l'ex ...