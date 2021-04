Advertising

giornaleradiofm : Indonesia: è ufficiale, sommergibile 'affondato': (ANSA) - BALI, 24 APR - Il sottomarino scomparso al largo della c… - OperaFisista : Indonesia: è ufficiale, sommergibile 'affondato' - Asia - ANSA - iconanews : Indonesia: è ufficiale, sommergibile 'affondato' - kijhot : RT @indoroma_: Formazione Ufficiale AS Roma XI ?????? . . #ASRoma #romaatalanta #unicograndeamore #forzaroma #dajeroma #grazieroma #calcio #de… - indoroma_ : Formazione Ufficiale AS Roma XI ?????? . . #ASRoma #romaatalanta #unicograndeamore #forzaroma #dajeroma #grazieroma… -

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia ufficiale

Il sottomarino scomparso al largo della costa di Bali con 53 persone a bordo è affondato: lo hanno comunicato le autorità indonesiane, dopo avere recuperato oggetti e detriti dall'interno del ...Google Store, scoperto programma dannoso capace di 'mascherarsi' da appNetflix Ancora ... infatti, un dispositivo mobile su sei in paesi emergenti quali Brasile,e Thailandia ...(ANSA) - BALI, 24 APR - Il sottomarino scomparso al largo della costa di Bali con 53 persone a bordo è affondato: lo hanno comunicato le autorità indonesiane, dopo avere recuperato oggetti e detriti ...Il KRI Nanggala 402, costruito in Germania, è scomparso mentre era in corso un'esercitazione con i siluri. Il KRI Nanggala 402 pesa 1.300 tonnellate ed è stato consegnato alle autorità di Giacarta nel ...