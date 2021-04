Giulia Stabile | che gioia ad Amici 20 | sorpresa e premio speciale per la ballerina

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 24 aprile 2021) Il pubblico di20 ha fatto un piacevole salto nel passato rivedendo Kledi Kadiu nella scuola. In collegamento, non in studio ma era diverso tempo che il ballerino ed ex professionista mancava dal talent. Oggi Kledi insegna danza, è felicemente sposato con Charlotte Lazzari che gli ha dato la figlia Lea e aspetta un altro figlio, un maschietto come annunciato proprio pochi giorni fa. Ed è tornato adcon il ruolo di giudiceper scegliere a quale ballerino assegnare ilche gli consentirà di ballare davanti a Carla Fracci, in un evento organizzato in suo onore. “È una serata alla quale tengo – ha spiegato un emozionatissimo Kledi ai ragazzi – ci teniamo noi che la stiamo organizzando, è una serata a Cervia in onore della leggendaria Carla Fracci”.Serata “con tanti ballerini ospiti da vari ...