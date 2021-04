De Luca: “Su vaccini governo dorme in piedi. Figliuolo indossi abiti civili e non la mimetica”. E su Superlega: “Brutta come la Fiat Duna” (Di venerdì 23 aprile 2021) Continua l’attacco frontale del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al governo Draghi e, in particolare, al generale Figliuolo. Nella sua consueta diretta informativa su Facebook, il politico campano accusa l’esecutivo di lentezza e di contraddittorietà nelle decisioni: “La sensazione è che si decida alla giornata e a come capita. Quello che dovrebbe fare il governo, e che non fa, è approvvigionarsi aggiuntivi. E allora chiedo al governo e al commissario di governo: per quale motivo continuate a dormire in piedi e non chiedete ad Aifa di valutare gli altri vaccini disponibili? Ma il governo dorme in piedi. La Regione Campania continua a registrare 200mila dosi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Continua l’attacco frontale del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, alDraghi e, in particolare, al generale. Nella sua consueta diretta informativa su Facebook, il politico campano accusa l’esecutivo di lentezza e di contraddittorietà nelle decisioni: “La sensazione è che si decida alla giornata e acapita. Quello che dovrebbe fare il, e che non fa, è approvvigionarsi aggiuntivi. E allora chiedo ale al commissario di: per quale motivo continuate a dormire ine non chiedete ad Aifa di valutare gli altridisponibili? Ma ilin. La Regione Campania continua a registrare 200mila dosi di ...

Advertising

Internazionale : La diplomazia dei vaccini. Le grandi potenze usano i vaccini per fini politici più che sanitari. Un errore che risc… - Corriere : De Luca: «Il commissario Figliuolo giri l’Italia in abiti civili e non indossi la divisa» - positanonews : #Copertina #Covid Coronavirus in Campania, due nuove ordinanze di De Luca per scuole e vaccini - Nicola23453287 : RT @Noiconsalvini: #ZAIA: «DECRETO: LE REGIONI NON SONO STATE ASCOLTATE, SPERO CHE IL GOVERNO CI RIPENSI» - NoInter8 : @Edavbag @CarloCalenda Argomentare please, perché ha ragione De Luca? Il servizio è stato affidato ai militari, per… -