Giornata della Terra: per una ecologia "integrale" (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 22 aprile ricorre il 51° anniversario della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), la più grande manifestazione ambientale dedicata al Pianeta. Ideata nel 1970 negli Stati Uniti, con la finalità di sensibilizzare sulla salvaguardia delle risorse naturali della Terra, ha quest’anno per tema Restore Our Earth: ripariamo e riabilitiamo il Pianeta. Il primo interrogativo è sul come per un futuro libero dall’energia da combustibili fossili in favore, invece, di fonti rinnovabili; la responsabilizzazione individuale verso un consumo sostenibile; lo sviluppo di una green economy e un sistema educativo ispirato alle tematiche ambientali. La questione ambientale coinvolge salute, dimensione sociale e geopolitica. In primo luogo, gli effetti dell’inquinamento di aria, acqua e suolo sono ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 22 aprile ricorre il 51° anniversarioMondiale(Earth Day), la più grande manifestazione ambientale dedicata al Pianeta. Ideata nel 1970 negli Stati Uniti, con la finalità di sensibilizzare sulla salvaguardia delle risorse naturali, ha quest’anno per tema Restore Our Earth: ripariamo e riabilitiamo il Pianeta. Il primo interrogativo è sul come per un futuro libero dall’energia da combustibili fossili in favore, invece, di fonti rinnovabili; la responsabilizzazione individuale verso un consumo sostenibile; lo sviluppo di una green economy e un sistema educativo ispirato alle tematiche ambientali. La questione ambientale coinvolge salute, dimensione sociale e geopolitica. In primo luogo, gli effetti dell’inquinamento di aria, acqua e suolo sono ...

Advertising

Hyundai_Italia : #Hyundai e i #BTS lanciano “For tomorrow, we won’t wait”, il video per ispirare le persone a riflettere sul futuro… - DarioNardella : Nella giornata di ieri abbiamo approvato in Giunta la cittadinanza onoraria per #PatrickZaki. #Firenze sarà sempre… - SerieA : Si chiudono le gare del mercoledi della 32ª giornata! Vittorie per @CagliariCalcio, @juventusfc e @Sampdoria ????… - Anitamia48 : Buona giornata della terra a tutti, ricordiamoci di rispettarla sempre, è anche la nostra casa. ???? - fanpage : Perché oggi si celebra la #giornatamondialdellaterra -