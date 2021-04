Giorgetti convoca il “tavolo della moda” per rispondere alla crisi: settore strategico (Di giovedì 22 aprile 2021) Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha convocato il primo “tavolo della moda”. Tra i presenti anche il presidente di Confindustria moda Cirillo Marcolin e il presidente della Camera Nazionale della moda Carlo Capasa. Al centro dell’incontro la crisi del settore, che dopo la crescita del 2019 chiude il bilancio settoriale dell’ultimo anno con un -26%, secondo le stime elaborate dal Centro Studi di Confindustria moda. Il ministro Giorgetti si impegna quindi a riportare al premier Draghi le richieste del settore, partendo da quella di poter riaprire le fiere già dal 15 giugno (attualmente la riapertura è fissata per l’ 1 luglio) e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Il ministro dello sviluppo economico Giancarlohato il primo “”. Tra i presenti anche il presidente di ConfindustriaCirillo Marcolin e il presidenteCamera NazionaleCarlo Capasa. Al centro dell’incontro ladel, che dopo la crescita del 2019 chiude il bilancio settoriale dell’ultimo anno con un -26%, secondo le stime elaborate dal Centro Studi di Confindustria. Il ministrosi impegna quindi a riportare al premier Draghi le richieste del, partendo da quella di poter riaprire le fiere già dal 15 giugno (attualmente la riapertura è fissata per l’ 1 luglio) e ...

