Juve, la rivoluzione è dietro la porta? Chi è Alessandro Nasi, possibile successore di Agnelli (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nipote dell’Avvocato Agnelli e compagno di Alena Seredova Lo scossone Superlega avrà delle conseguenze pesanti non solo sui futuri assetti sul calcio ma anche su quelli societari. Nella tarda serata di ieri sera si erano diffuse le voci, poi non verificate, di un Andrea Agnelli dimissionario dalla Juve. Le voci si sono dimostrate fake ma dopo le ultime vicende e dopo la stessa ammissione di Agnelli del fallimento del progetto si parla di una possibile successione in casa Juve. Successione che che potrebbe ricadere su Alessandro Nasi, nipote dell’Avvocato Gianni Agnelli, cugino di Andrea e di Jaki Elkann e dei suoi fratelli, Lapo e Ginevra. Nasi che è conosciuto anche nel mondo del gossip per essere l’attuale compagno ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nipote dell’Avvocatoe compagno di Alena Seredova Lo scossone Superlega avrà delle conseguenze pesanti non solo sui futuri assetti sul calcio ma anche su quelli societari. Nella tarda serata di ieri sera si erano diffuse le voci, poi non verificate, di un Andreadimissionario dalla. Le voci si sono dimostrate fake ma dopo le ultime vicende e dopo la stessa ammissione didel fallimento del progetto si parla di unasuccessione in casa. Successione che che potrebbe ricadere su, nipote dell’Avvocato Gianni, cugino di Andrea e di Jaki Elkann e dei suoi fratelli, Lapo e Ginevra.che è conosciuto anche nel mondo del gossip per essere l’attuale compagno ...

Advertising

zazoomblog : Juve la rivoluzione è dietro la porta? Chi è Alessandro Nasi possibile successore di Agnelli - #rivoluzione… - 361_magazine : #Juventus si parla del successore di #Agnelli - fabry0374 : @walteriaca Caro Walter se la rivoluzione di cui parli è la super league, per me si farà perché è inevitabile sono… - marcovaldo103 : @salpaladino per 9 anni avrebbe partecipato solo la Juventus, sarebbe successa la RIVOLUZIONE, gli stessi che oggi… - goly87 : @Torrenapoli1 Dispiace solo che la passeranno liscia, e a giugno vedremo di nuovo quasi tutti gli esperti elogiare… -