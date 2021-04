Bologna | centinaia di persone in zona universitaria tra musica e drink Interviene la polizia e alcuni urlano | “Libertà | libertà”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Maxi assembramento ieri sera nelladi, condiimpegnate a bere e ballare. Già nel tardo pomeriggio gruppi di ragazzi hanno iniziato a sciamare verso la piazza transennata: a sera, eranoi giovani accorsi nellatra, una bottiglia o un bicchiere di birra in mano. A causa dell’affollamento – segnalato anche da diversi residenti – intorno alle 21.15 sono intervenuti gli agenti dellae dellaLocale per disperdere le tantegiunte nell’epicentro della. All’arrivo delle forze dell’ordine, con diverse auto, i giovani hanno via via abbandonato la piazza dileguandosi per ...

– Grande assembramento, con diverse centinaia di persone, in serata in Piazza Verdi, cuore della 'cittadella' universitaria di Bologna. Già nel tardo pomeriggio gruppi di ragazzi hanno iniziato a scia ...