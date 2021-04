Alena Seredova cambiamenti in vista, la svolta per il compagno Alessandro Nasi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Aria di grandi cambiamenti per Alena Seredova e il suo compagno Alessandro Nasi, padre della piccola Vivienne Charlotte, nata il 19 maggio 2020. All’orizzonte ci sarebbe un’importante svolta lavorativa proprio per l’imprenditore, cugino di Lapo Elkann. Secondo l’indiscrezione riportata dal Corriere della Sera, Alessandro Nasi dovrebbe prendere il posto di Andrea Agnelli alla presidenza della Juventus. Dopo 11 anni la squadra bianconera è pronta a salutare l’attuale presidente e a dare il benvenuto al compagno di Alena Seredova. Ancora una volta dunque la modella ceca, classe 1978, si trova legata in qualche modo alla Juve. Infatti, la splendida Alena è stata per oltre ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 aprile 2021) Aria di grandipere il suo, padre della piccola Vivienne Charlotte, nata il 19 maggio 2020. All’orizzonte ci sarebbe un’importantelavorativa proprio per l’imprenditore, cugino di Lapo Elkann. Secondo l’indiscrezione riportata dal Corriere della Sera,dovrebbe prendere il posto di Andrea Agnelli alla presidenza della Juventus. Dopo 11 anni la squadra bianconera è pronta a salutare l’attuale presidente e a dare il benvenuto aldi. Ancora una volta dunque la modella ceca, classe 1978, si trova legata in qualche modo alla Juve. Infatti, la splendidaè stata per oltre ...

Advertising

MCriscitiello : ***In caso di addio di Andrea Agnelli, la famiglia Elkann pensa ad Alessandro Nasi come Presidente della Juventus.… - Pinucci63757977 : Con Alessandro Nasi,marito di Alena Seredova, presidente della Juve, Buffon sarebbe il primo giocatore al mondo a t… - son_gobbo : @Silvia_Mio86 Il partner affettivo di Alena Seredova? - davidebalzola : @Silvia_Mio86 Cugino di agnelli/elkann Compagno di alena seredova Sembrava andasse in ferrari - TarallucciE : RT @MCriscitiello: ***In caso di addio di Andrea Agnelli, la famiglia Elkann pensa ad Alessandro Nasi come Presidente della Juventus. Impre… -