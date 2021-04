Un tavolo interministeriale per l’export della Difesa. La proposta di Nones (Di lunedì 19 aprile 2021) La legge 185/90 sul controllo delle esportazioni militari da molti anni mostra i segni del tempo. Pensata durante la Guerra fredda, non è mai stata seriamente aggiornata, nonostante la fine del mondo bipolare, il processo di integrazione europeo, l’arrivo di nuove potenze mondiali e regionali, lo sviluppo tecnologico e le sinergie fra settore militare e civile, la concentrazione industriale e la nascita di imprese transnazionali, l’arrivo di due nuove dimensioni del settore della Difesa (spazio e cyber). Pensare di regolamentare l’interscambio di equipaggiamenti militari con vecchie regole è come provare a regolamentare il traffico aereo con le norme e le procedure in vigore quando c’erano solo gli aerei a elica. Ma, avendo trasformato questa legge in un tabù e avendo ostracizzato ogni tentativo di adeguamento, l’impianto normativo è rimasto in gran ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 aprile 2021) La legge 185/90 sul controllo delle esportazioni militari da molti anni mostra i segni del tempo. Pensata durante la Guerra fredda, non è mai stata seriamente aggiornata, nonostante la fine del mondo bipolare, il processo di integrazione europeo, l’arrivo di nuove potenze mondiali e regionali, lo sviluppo tecnologico e le sinergie fra settore militare e civile, la concentrazione industriale e la nascita di imprese transnazionali, l’arrivo di due nuove dimensioni del settore(spazio e cyber). Pensare di regolamentare l’interscambio di equipaggiamenti militari con vecchie regole è come provare a regolamentare il traffico aereo con le norme e le procedure in vigore quando c’erano solo gli aerei a elica. Ma, avendo trasformato questa legge in un tabù e avendo ostracizzato ogni tentativo di adeguamento, l’impianto normativo è rimasto in gran ...

