Super Lega, Boniek sui social: “Qualcuno sta facendo una brutta figura” (Di lunedì 19 aprile 2021) Il presidente della Federazione polacca Boniek si scaglia contro la Super Lega, il nuovo formato voluto e fondato da 12 top club europei. Su Twitter Boniek non ha usato mezzi termini: “Qualcuno sta facendo una brutta figura, per non dire figura di …”. Commento che parla già per sé quello dell’ex giocatore della Juve. Qualcuno sta facendo una brutta figura, per non dire figura di …… #SuperLeaque pic.twitter.com/klSSZumnAU — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) April 18, 2021 Foto: Polandfootball L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Il presidente della Federazione polaccasi scaglia contro la, il nuovo formato voluto e fondato da 12 top club europei. Su Twitternon ha usato mezzi termini: “stauna, per non diredi …”. Commento che parla già per sé quello dell’ex giocatore della Juve.stauna, per non diredi …… #Leaque pic.twitter.com/klSSZumnAU — Zbigniew(@Zibi) April 18, 2021 Foto: Polandfootball L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? SUPER LEGA? SUPER NO Tutte le #notizie ?? - Gazzetta_it : Juve, Inter e Milan: “Ecco perché abbiamo detto sì alla #Superleague ” - Gazzetta_it : 'Via alla #SuperLeague '. L’annuncio di 12 club, ci sono anche #Inter #Milan e #Juve - Antoniogalli101 : RT @forzaroma: #SuperLega, Pallotta attacca: 'È un male per il calcio' #ASRoma - domenicolabomb1 : @SecolodItalia1 ma con tutti i cazzi di problemi che abbiamo, chi se ne fotte della super lega? improvvisamente la… -